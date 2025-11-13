CNA Milano | artigiani in prima linea nella rivoluzione del lavoro

Martedì 18 novembre alle 18.30, presso l’Ambrosianeum, l’incontro “Artigiani di futuro a Milano” per riflettere sui cambiamenti del lavoro e la trasformazione delle imprese In un contesto economico e sociale in costante cambiamento, CNA Milano rinnova il proprio impegno nel sostenere l’evoluzione delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del territorio, promuovendo un momento di confronto e ispirazione dedicato alla trasformazione del lavoro e dell’impresa. Martedì 18 novembre, alle 18:30, presso l’ Ambrosianeum – Via delle Ore, 3, 20122 Milano (MI), si terrà l’incontro “Artigiani di futuro a Milano. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - CNA Milano: artigiani in prima linea nella rivoluzione del lavoro

Leggi anche questi approfondimenti

Milano / Eventi -La trentesima edizione del più importante evento al mondo dedicato agli artigiani si svolgerà dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho. - facebook.com Vai su Facebook

“La birra è un rock’n roll”: artigiani Cna protagonisti del festival della birra Toscana - “Presenteremo anche una canzone inedita dedicata alla storia della birra”, spiega Antonio Massa del Birrificio Valdarno Superiore che organizza l’evento con il Teatro del Sale di Firenze ... lanazione.it scrive

Artigiani Cna, Bozzini presidente regionale per il secondo mandato - Giovanni Bozzini è stato rieletto alla guida di Cna Lombardia, pronto ad affrontare un secondo mandato alla presidenza della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Il Progetto Scuola di Cna. Antichi mestieri e digitale: artigiani e imprenditori a tu per tu con gli studenti - Ecco la nuova offerta di laboratori rivolti a tutte le fasce di età per scoprire le professioni di ieri e di oggi, dal fabbro allo storyteller. Lo riporta msn.com