Cna Fita e Confartigianato Trasporti | No alla compensazione dei crediti delle accise nel Ddl Bilancio

ROMA – Cna Fita e Confartigianato Trasporti lanciano l’allarme contro l’articolo 26 del Ddl Bilancio 2026 che blocca la compensazione dei crediti d’imposta, colpendo duramente il settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi. “Tra i crediti di imposta non più compensabili dal 1° luglio 2026 rientra infatti – si legge in un comunicato congiunto – anche il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato dalle imprese di autotrasporto. Di conseguenza, la categoria vedrebbe bloccata la compensazione per un valore potenziale di quasi 1,8 miliardi di euro di crediti delle accise”. L’effetto della conversione da credito immediatamente compensabile a credito esigibile in tempi futuri, dal controvalore di circa 56mila euro l’anno per azienda artigiana, provocherebbe una grave crisi di liquidità al comparto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna Fita e Confartigianato Trasporti: “No alla compensazione dei crediti delle accise nel Ddl Bilancio”

