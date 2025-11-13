Cinque alloggi popolari tornano a nuova vita | 500mila euro per il recupero nel quartiere Chiusure

Cinque appartamenti sfitti nel cuore del quartiere Chiusure, a Brescia, torneranno presto a ospitare nuove famiglie. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria per il recupero di altrettanti alloggi di edilizia residenziale pubblica, con un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

