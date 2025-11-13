Cicliste uccise | chieste due condanne per l’assessore milanese Granelli Per la procura le ciclabili erano irregolari

Un anno e un anno e quattro mesi. Sono le due condanne richieste dalla Procura di Milano ai danni dell’assessore comunale, Marco Granelli, in due distinti processi per omicidio stradale. Ieri, per la morte di Veronica D’Incà – la 38enne che su una ciclabile di viale Brianza fu investita da un camion l’1 febbraio 2023 – i pm nel procedimento con rito abbreviato hanno chiesto 16 mesi. Richiesta che segue quella presentata il 25 settembre scorso dal pm Mauro Clerici (1 anno), nell’altro procedimento riguardante le modalità di progettazione delle piste ciclabili milanesi per il decesso di Cristina Scozia, la 39enne investita da una betoniera ad aprile 2023 tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

