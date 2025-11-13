Cicliste uccise | chieste due condanne per l’assessore milanese Granelli Per la procura le ciclabili erano irregolari
Un anno e un anno e quattro mesi. Sono le due condanne richieste dalla Procura di Milano ai danni dell’assessore comunale, Marco Granelli, in due distinti processi per omicidio stradale. Ieri, per la morte di Veronica D’Incà – la 38enne che su una ciclabile di viale Brianza fu investita da un camion l’1 febbraio 2023 – i pm nel procedimento con rito abbreviato hanno chiesto 16 mesi. Richiesta che segue quella presentata il 25 settembre scorso dal pm Mauro Clerici (1 anno), nell’altro procedimento riguardante le modalità di progettazione delle piste ciclabili milanesi per il decesso di Cristina Scozia, la 39enne investita da una betoniera ad aprile 2023 tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un anno e quattro mesi di reclusione e due anni di sospensione della patente: è la condanna inflitta in primo grado all’agente di polizia Alessio Borriello, autista della Volante, che durante un servizio investì e uccise il ciclista Francesco Angelo Convertini, 33 a - facebook.com Vai su Facebook
Processo per le cicliste investite e uccise, le richieste di condanna per l’assessore Granelli - Sentenze a dicembre: chiesti un anno e quattro mesi per la morte di Veronica D’Incà e un anno per quella di Cristina Scozia ... Da msn.com
Omicidio stradale di due ciclisti: 19enne chiede di patteggiare - Il 13 agosto 2024 Marco Torcianti e Sara Ragni furono travolti sull’Adriatica. msn.com scrive