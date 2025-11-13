Chi sono tutte le ex famose di Carlos Alcaraz | da Maria Gonzales Gimenez Ana Mena a Brooks Nader

Ana Mena è tra le ex di Carlos Alcaraz, tennista spagnolo attualmente al vertice della classifica ATP e che stasera vedremo in campo nel terzo match del girone Jimmy Connors contro Lorenzo Musetti alle ATP Finals, ultimo torneo professionistico dell’anno. Quando “Carlitos” iniziava la sua ascesa al numero uno del ranking, era legato alla studentessa Maria Gonzales Gimenez: il primo incontro la ragazza una studentessa spagnola di Giurisprudenza avviene al Murcia Tennis Club. La loro relazione diventa solida, importante, con tanto di presentazioni in famiglia. Maria è stata molto presente nel percorso del tennista fino al 2021, anno nel quale la loro storia volgeva al termine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono tutte le ex famose di Carlos Alcaraz: da Maria Gonzales Gimenez, Ana Mena a Brooks Nader

Leggi anche questi approfondimenti

Botega da Gino. Symphonic Planet · Autumn Colors. Arriva..in punta di piedi E sono tutte "Prime volte" ? - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono tutte le ex famose di Carlos Alcaraz: da Maria Gonzales Gimenez, Ana Mena a Brooks Nader - Ana Mena è tra le ex di Carlos Alcaraz, tennista spagnolo attualmente al vertice della classifica ATP e che stasera vedremo in campo nel terzo match del girone Jimmy Connors contro Lorenzo Musetti ... Lo riporta msn.com