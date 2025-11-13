Chi è Paolo Nori compagna curiosità e vita privata dello scrittore
Paolo Nori impegnato nei teatri con il racconto di Delitto e Castigo, sarà ospite stasera del nuovo appuntamento settimanale con Splendida Cornice, in onda su Raitre. Paolo Nori, il successo e l’incidente. Nato a Parma nel 1963, lavora come ragioniere in giro per il mondo, per poi rientrare in Italia dove consegue la laurea in Lingua e Letteratura Russa. Successivamente si dedica all’attività di traduttore, per poi negli anni Novanta debuttare nell’editoria con la rivista Il Semplice. Comincia a pubblicare le sue opere distinguendosi per il suo stile narrativo originale, ironico e spesso autobiografico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
