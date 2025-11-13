Chi è la moglie di Filippo Nigro e nota produttrice Gina Gardini

Gina Gardini è la nota produttrice cinematografica moglie di Filippo Nigro: dalla loro unione sono arrivati Alessandro, Olivia e Claudia. Chi è Gina Gardini, la moglie di Filippo Nigro. Stasera l’attore sarà ospite di Splendida Cornice in onda a partire dalle 21:30 su Raitre, dove presenterà la serie Netflix che lo vede tra i protagonisti Mrs Playmen. Nome italiano ma di origini americane, la Gardini è una figura di spicco nella cinematografia nostrana. Debutta giovanissima nella settima arte, appena ventiduenne occupandosi della promozione del film Le Iene di Quentin Tarantino presso la Miramax, per poi quattordici anni dopo, approdare in Italia nel 2005, anno nel quale diventa produttrice cinematografica Romanzo Criminale – La Serie è il primo lavoro per la televisione, seguito da Gomorra, mentre l’esordio al cinema è con Mio Fratello È Figlio Unico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Filippo Nigro (e nota produttrice), Gina Gardini

Contenuti che potrebbero interessarti

“Hanno rotto le scatole a mia moglie” A Ballando con le stelle, Filippo Magnini si è spazientito. Il concorrente è convinto che la giuria pretenda troppo da lui e non gli faccia passare neanche il più piccolo errore. Poi, si è tolto un sassolino dalla scarpa - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Filippo Nigro/ Il legame con la moglie Gina Gardini e l’amore per i figli Alessandro, Olivia e Claudia - Filippo Nigro parteciperà come ospite alla trasmissione Splendida Cornice. Si legge su ilsussidiario.net

Chi è Filippo Nigro: tra cinema e tv/ La moglie Gina Gardini:”Con i miei figli non sono ingombrante” - Chi è Filippo Nigro, l'attore che tra cinema e tv ha ottenuto importanti ruoli e numerosi riconoscimenti? Segnala ilsussidiario.net