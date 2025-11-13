Chi è il marito di Marcello Cesena Alessandro Iovine

Marcello Cesena è legato al marito Alessandro Iovine, con il quale si è unito nel mese di aprile 2018. In quell’occasione, l’artista aveva postato sui social un’immagine con il compagno di vita accompagnato dalle parole: In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti ( le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati! Non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello”. Alessandro aveva scritto: “La bellezza della vita sta proprio nella sua imprevedibilità e nel fatto che alla fine l’amore trionfa su tutto”. Alessandro Iovine è il marito di Marcello Cesena, i due si sono uniti con rito civile a Roma nel 2020, dove vivono attualmente ed il compagno dell’artista gestisce un bed and breakfast. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

