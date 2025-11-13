Dave Mellish è l’ex fidanzato di Carolina Crescentini: dopo la fine della relazione con il musicista californiano, l’attrice intraprendeva una storia con Motta, divenuto suo marito nel 2019. Stasera l’attrice protagonista di Mrs Playmen, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Prima del matrimonio con Motta al quale è legata dal 2017, l’artista. capitolina ha avuto una lunga storia d’amore con un altro musicista, l’angloamericano Dave Mellish, conosciuto durante una vacanza, come aveva raccontato in un’intervista su Rolling Stone: Chi è l’ex fidanzato di Carolina Crescentini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Dave Mellish, l’ex fidanzato di Carolina Crescentini: “Ci siamo innamorati con un oceano di mezzo”