Chi è Beatrice Arnera ex fidanzata del comico Andrea Pisani?

Beatrice Arnera è un nome ormai noto nel mondo dello spettacolo italiano: attrice, cantante e performer, ha conquistato pubblico e critica con la sua energia contagiosa e il suo talento versatile. Neglio ultimi mesi, però, si è parlato molto di lei anche per la sua vita privata, in particolare per la fine della storia con Andrea Pisani, comico del duo PanPers, e per le foto che la ritraggono insieme a Raoul Bova, anche lui reduce da una separazione. Dalle origini artistiche al successo. Beatrice, nata il 31 luglio 1995 ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, è cresciuta in una famiglia immersa nell’arte — la madre, Silvia Gavarotti, è una cantante lirica. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

