Centri flop in Albania Meloni incontra Rama e rilancia | prima o poi… funzioneranno

A due anni – era novembre del 2023 – dal Protocollo che ha dato vita ai Cpr italiani in Albania, Giorgia Meloni ed Edi Rama hanno siglato un’altra intesa. L’accordo, come riferisce il sito della presidenza albanese, riguarda la cooperazione strategica nei settori della sanità, dell’energia, dell’ambiente, dell’industria della sicurezza e della difesa, della gestione dell’immigrazione irregolare, dell’istruzione, dell’innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita attraverso l’innovazione. L’Italia è il primo partner commerciale dell’Albania, e condivide progetti cruciali come il Corridoio europeo VIII e il partenariato strategico a tre (con gli Emirati Arabi) nel settore delle rinnovabili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Centri flop in Albania, Meloni incontra Rama e rilancia: prima o poi… funzioneranno

Argomenti simili trattati di recente

Meloni ammette il flop dei centri in Albania ma scarica ogni responsabilità: "La colpa non è mia, andremo avanti" Vai su X

I centri per migranti in Albania sono un clamoroso flop. Un enorme spreco di denaro pubblico utile solo alla propaganda del governo Meloni nel tentativo di coprire i propri fallimenti in tema di immigrazione. Un centinaio circa di migranti trasferiti in Albania in pi - facebook.com Vai su Facebook

Flop Albania, Meloni la butta ancora sul vittimismo: il fallimento “non è responsabilità mia” - Meloni scarica ancora una volta ogni responsabilità sul fallimento dei centri in Albania e assicura: "Andremo avanti". Lo riporta lanotiziagiornale.it

Schlein: centri Albania inumani e vuoti, Meloni si prenda responsabilità - (askanews) – “La colpa del fatto che hanno fallito e hanno costruito centri inumani, illegali e peraltro vuoti è colpa della presidente del Consiglio che ogni tanto dopo tre anni che gov ... Da lanotiziagiornale.it

Migranti: Renzi a Meloni, 'centri Albania? Basta spreco immorale soldi pubblici' - "La Meloni torna a dire che i centri in Albania funzioneranno. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it