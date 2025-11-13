Centri flop in Albania Meloni incontra Rama e rilancia | prima o poi… funzioneranno

Lanotiziagiornale.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due anni – era novembre del 2023 – dal Protocollo che ha dato vita ai Cpr italiani in Albania, Giorgia Meloni ed Edi Rama hanno siglato un’altra intesa. L’accordo, come riferisce il sito della presidenza albanese, riguarda la cooperazione strategica nei settori della sanità, dell’energia, dell’ambiente, dell’industria della sicurezza e della difesa, della gestione dell’immigrazione irregolare, dell’istruzione, dell’innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita attraverso l’innovazione. L’Italia è il primo partner commerciale dell’Albania, e condivide progetti cruciali come il Corridoio europeo VIII e il partenariato strategico a tre (con gli Emirati Arabi) nel settore delle rinnovabili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

centri flop in albania meloni incontra rama e rilancia prima o poi8230 funzioneranno

© Lanotiziagiornale.it - Centri flop in Albania, Meloni incontra Rama e rilancia: prima o poi… funzioneranno

Argomenti simili trattati di recente

centri flop albania meloniFlop Albania, Meloni la butta ancora sul vittimismo: il fallimento “non è responsabilità mia” - Meloni scarica ancora una volta ogni responsabilità sul fallimento dei centri in Albania e assicura: "Andremo avanti". Lo riporta lanotiziagiornale.it

Schlein: centri Albania inumani e vuoti, Meloni si prenda responsabilità - (askanews) – “La colpa del fatto che hanno fallito e hanno costruito centri inumani, illegali e peraltro vuoti è colpa della presidente del Consiglio che ogni tanto dopo tre anni che gov ... Da lanotiziagiornale.it

centri flop albania meloniMigranti: Renzi a Meloni, 'centri Albania? Basta spreco immorale soldi pubblici' - "La Meloni torna a dire che i centri in Albania funzioneranno. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Centri Flop Albania Meloni