2025-11-13 09:25:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: ROMA – Said El Mala è la stella del Colonia che ha conquistato la Roma e le big europee. Alcuni osservatori della società romanista lo hanno infatti seguito da vicino a inizio stagione, a conferma dell’interesse ormai datato del club di Trigoria. La Roma si è quindi ufficialmente iscritta alla lista delle corteggiatrici dell’attaccante tedesco classe 2006, e nel mirino anche di Inter, Psg e Borussia Dortmund. La convocazione di Nagelsmann in Nazionale, però, ha fatto rapidamente aumentare il prezzo del giocatore, spiazzando di fatto i giallorossi e alcuni club sulle sue tracce. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – spunta un nuovo nome per l’attacco