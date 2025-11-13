Caso Garlasco | Lovati risponde a pm Brescia e conferma soldi in nero da Sempio

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - E' durata circa quattro ore l'audizione dell'avvocato Massimo Lovati, sentito come "persona interessata" dalla pm di Brescia Claudia Moregola nel fascicolo d'indagine sulla presunta corruzione legata al caso Garlasco. L'ex avvocato di Andrea Sempio, sentito come testimone, ha ribadito quanto ripetuto da sempre, cioè di aver ricevuto soldi in nero (circa 15mila euro) dalla famiglia Sempio per il suo incarico. Un lavoro collegiale, con i legali Simone Grassi e Federico Soldani sentiti ieri sempre come testimoni, che ha portato nel 2017 all'archiviazione del 37enne, oggi nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: Lovati risponde a pm Brescia e conferma soldi in nero da Sempio

Approfondisci con queste news

Garlasco, scoppia il caso su Chi l'ha visto e Federica Sciarelli: “Cose molto strane”. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco: Lovati risponde a pm Brescia e conferma soldi in nero da Sempio - E' durata circa quattro ore l'audizione dell'avvocato Massimo Lovati, sentito come ... Lo riporta iltempo.it

Garlasco, Lovati: "L'inchiesta per corruzione fa ridere" - Delitto di Garlasco: l’avvocato Massimo Lovati, prima di essere ascoltato dalla procura di Brescia, ha risposto alle domande dei giornalisti definendo “ridicola” l’inchiesta per corruzione. Come scrive la7.it

Garlasco, De Rensis annuncia "grandi sorprese" dall'indagine e risponde a Lovati: "Farà piangere qualcuno" - Per l'avvocato Lovati le nuove indagini su Garlasco, con le accuse al papà di Andrea Sempio, fanno "ridere". Lo riporta virgilio.it