Caso Garlasco Lovati ascoltato in procura a Brescia | Ho preso 15mila euro in nero dalla famiglia Sempio

(Adnkronos) – E' durata circa quattro ore l'audizione dell'avvocato Massimo Lovati, sentito come "persona interessata" dalla pm di Brescia Claudia Moregola nel fascicolo d'indagine sulla presunta corruzione, legata al caso Garlasco. L'ex avvocato di Andrea Sempio, sentito come testimone, ha ribadito quanto ripetuto da sempre, cioè di aver ricevuto soldi in nero (circa 15mila euro) . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

