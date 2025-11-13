Caso Alfieri | conclusa l’attività di indagine della commissione al Comune di Capaccio
Conclusa l’attività di indagine della commissione nominata dal Ministero dell’Interno presso il Comune di Capaccio Paestum in seguito all’arresto dell’ex sindaco, Franco Alfieri. Dopo circa sei mesi, dunque, c'è chi ipotizza una possibile richiesta di scioglimento dell’amministrazione, ma si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
