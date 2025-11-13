Carta d’identità stop al rinnovo per gli over 70 | cosa succede dal 2026
Addio alle code per gli over 70: la carta d’identità si rinnoverà automaticamente. Una rivoluzione per milioni di cittadini anziani è alle porte. Dal 2026, chi ha più di 70 anni non dovrà più recarsi in Comune per rinnovare la carta d’identità. Il documento verrà infatti rinnovato automaticamente e spedito direttamente a casa, senza moduli, appuntamenti o file agli sportelli. L’annuncio è arrivato dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, durante l’assemblea nazionale dell’ Anci a Bologna. La misura sarà inserita nel nuovo Decreto Semplificazioni, collegato al Pnrr, che dovrebbe approdare in Parlamento entro la fine dell’anno, per entrare in vigore nel 2026. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
