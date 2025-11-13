Carolina Crescentini e il primo incontro con il marito Motta | In una radio che non esiste più
C arolina Crescentini ed il marito Motta sono una coppia dal 2017 quando i due si incontravano per caso negli studi di un’emittente radiofonica: la coppia è convolata a nozze due anni dopo. Stasera l’attrice sarà ospite di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari, in onda su Raitre a partire dalle 21:30, dove presenterà insieme a Filippo Nigro la serie Netflix che la vede protagonista, Mrs Playmen. Nel 2017 Motta ha concluso l’esperienza con i Criminal Jokers e pubblicato l’anno precedente il primo album solista, La Fine Dei Vent’anni, quando ospite in una radio incontra Carolina Crescentini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
