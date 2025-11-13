Carceri rivolta a Como | 3 poliziotti in ospedale uno è grave

Lapresse.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati trasportati all’ospedale di Cantù i 3 poliziotti presi in ostaggio dai detenuti del carcere di Como, questo pomeriggio. Uno di loro è in condizioni gravi. La rivolta sarebbe scoppiata nel tardo pomeriggio quando uno degli agenti si è dovuto riparare nel box, asserragliandosi, nell’estremo tentativo di difendersi dai detenuti che lo hanno circondato. Forse, a causare la rivolta, il tentativo di evasione sventato dai poliziotti, avvenuto stamane sempre nell’istituto lombardo.  “ Al momento la rivolta è rientrata “. Ad annunciarlo a La Presse è Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe), ringraziando tutti i poliziotti impegnati per allentare la tensione nell’istituto penitenziario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

carceri rivolta a como 3 poliziotti in ospedale uno 232 grave

© Lapresse.it - Carceri, rivolta a Como: 3 poliziotti in ospedale, uno è grave

Approfondisci con queste news

carceri rivolta como 3Carceri, rivolta a Como: 3 poliziotti in ospedale, uno è grave - Sono stati trasportati all'ospedale di Cantù i 3 poliziotti presi in ostaggio dai detenuti del carcere di Como, questo pomeriggio. Si legge su lapresse.it

carceri rivolta como 3Rivolta al carcere Bassone di Como: tre agenti feriti, grave detenuto di 24 anni. Casa circondariale cinturata - Il giovane sarebbe rimasto schiacciato tra le sbarre di un cancello. Secondo ilgiorno.it

carceri rivolta como 3Detenuti in rivolta al carcere di Como dopo un tentativo di evasione sventato: struttura circondata, tre feriti - Un gruppo di detenuti nel carcere del Bassone di Como avrebbe dato il via a una rivolta dopo un tentativo di evasione sventato ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Carceri Rivolta Como 3