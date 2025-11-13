Carceri rivolta a Como | 3 poliziotti in ospedale uno è grave
Sono stati trasportati all’ospedale di Cantù i 3 poliziotti presi in ostaggio dai detenuti del carcere di Como, questo pomeriggio. Uno di loro è in condizioni gravi. La rivolta sarebbe scoppiata nel tardo pomeriggio quando uno degli agenti si è dovuto riparare nel box, asserragliandosi, nell’estremo tentativo di difendersi dai detenuti che lo hanno circondato. Forse, a causare la rivolta, il tentativo di evasione sventato dai poliziotti, avvenuto stamane sempre nell’istituto lombardo. “ Al momento la rivolta è rientrata “. Ad annunciarlo a La Presse è Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe), ringraziando tutti i poliziotti impegnati per allentare la tensione nell’istituto penitenziario. 🔗 Leggi su Lapresse.it
