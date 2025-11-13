Caos nel carcere italiano agenti feriti | rivolta in corso la polizia circonda tutto

L’aria si era fatta irrespirabile. Non era solo l’odore metallico del sudore e della paura, ma una tensione greve che aveva covato per ore, da quando un piano disperato era andato in fumo all’alba. All’interno delle mura spesse, il caos eruppe come una ferita purulenta. Il rumore era un misto assordante di urla, vetri infranti e il tonfo sordo di corpi che si scontravano. Uomini in divisa si ritrovarono rapidamente accerchiati, la loro autorità ridotta a brandelli. Un agente, la cui unica colpa era essere lì, si ritrovò a indietreggiare, spinto dalla furia cieca, fino a barricarsi in un piccolo ripostiglio, ascoltando i colpi violenti contro la porta sottile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caos nel carcere italiano, agenti feriti: rivolta in corso, la polizia circonda tutto

