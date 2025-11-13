Campionati del Mondo Master 2025 a Manama il bronzo di Riccardo Bonsignore Zanghì nella spada

Il successo nella spada maschile nella seconda giornata è la quinta medaglia che arriva ai Campionati del Mondo Master 2025. Seconda giornata e quinta medaglia per l’Italia. La spedizione azzurra ai Campionati del Mondo Master di Manama 2025 festeggia il bronzo di Riccardo Bonsignore Zanghì nella spada maschile 60+. Nella sciabola femminile, invece, è fermata nei quarti di finale la corsa di Veronica De Cicco e Martina Giannecchini nella categoria 50+ e di Iris Gardini nella categoria 70+. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it