Camion a folle velocità tra le bancarelle del mercato | morti e feriti Una strage VIDEO

Caffeinamagazine.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un normale giro tra le bancarelle si è trasformato in incubo: un camion ha travolto i passanti in un mercato affollato, causando due morti e 18 feriti. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il mezzo ha prima percorso in retromarcia circa 28 metri, poi ha accelerato in avanti per altri 150 metri, falciando diverse persone. Le vittime sono due donne sulla settantina; tra i feriti ci sono anche casi gravi. Le autorità hanno escluso alcol o droghe: l’autista, un uomo sulla sessantina, è stato fermato e ascoltato. Agli investigatori avrebbe riferito un’improvvisa “ accelerazione non intenzionale ”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

