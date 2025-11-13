Calciomercato Juventus | in programma un vertice in vista di gennaio! Quando sarà e di cosa si parlerà svelato il piano della dirigenza verso la riapertura della finestra invernale
Calciomercato Juventus: previsto un vertice verso gennaio! Quando sarà e di cosa si parlerà, svelato il piano della dirigenza bianconera. Il presente dice risalita, il futuro va programmato adesso. Il calciomercato Juventus, rinvigorito dalla cura di Luciano Spalletti, non vuole perdere tempo. Mentre la squadra lavora alla Continassa durante la sosta per le nazionali, la dirigenza ha già fissato un appuntamento cruciale per definire le strategie a medio-lungo termine. Calciomercato Juve LIVE: Real Madrid forte su Yildiz. Duello accesso con l’Inter per due calciatori di Serie A Il summit di fine anno: pianificare per non sbagliare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
