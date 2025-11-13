Calciomercato Juve | non è in vendita a gennaio! La dirigenza pianifica l’affondo in vista dell’estate? Scelta fatta da parte del suo club d’appartenenza novità importanti
Calciomercato Juve: non è in vendita a gennaio! La dirigenza sta pianificando l’affondo in estate. Decisione presa, ecco tutte le novità. La sessione invernale di trasferimenti è alle porte, ma dalle parti del Tardini il messaggio è inequivocabile: la bottega è chiusa. Il Parma ha eretto un muro a protezione dei suoi talenti migliori. Secondo le informazioni raccolte dall’esperto Fabrizio Romano, la dirigenza emiliana non ha alcuna volontà di privarsi dei suoi leader tecnici a gennaio. La strategia è improntata alla continuità: il gruppo non si tocca per non alterare gli equilibri, a meno che non arrivino proposte economiche talmente elevate da essere irrinunciabili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Calciomercato Juve, Inter e Juve ancora duello acceso Ecco di chi si tratta - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, per #Tudor fiducia a tempo: i nomi dei possibili sostituti [Gazzetta dello Sport e Tuttosport] #calciomercato #Juve Vai su X
La Juventus: "Iniziata la vendita libera per Juve-Roma" - La Juventus, tramite il proprio account "X", informa i tifosi bianconeri che è iniziata la vendita libera dei tagliandi per la sfida interna di campionato contro la Roma, in ... Riporta tuttojuve.com
Elkann: «La Juventus non è in vendita». Oggi il derby Juve-Torino allo Stadium - Elkann: «La Juventus non è in vendita». Si legge su tuttojuve.com
La Juventus non è in vendita, Elkann: "Continuiamo ad essere pienamente impegnati nei confronti del club" - Parola di John Elkann, amministratore delegato di Exor, holding che controlla il club bianconero, che alla Reuters ha escluso una cessione di uno dei club più vincenti de ... Riporta msn.com