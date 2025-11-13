Calciomercato Juve | non è in vendita a gennaio! La dirigenza pianifica l’affondo in vista dell’estate? Scelta fatta da parte del suo club d’appartenenza novità importanti

Juventusnews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve: non è in vendita a gennaio! La dirigenza sta pianificando l’affondo in estate. Decisione presa, ecco tutte le novità. La sessione invernale di trasferimenti è alle porte, ma dalle parti del Tardini il messaggio è inequivocabile: la bottega è chiusa. Il Parma ha eretto un muro a protezione dei suoi talenti migliori. Secondo le informazioni raccolte dall’esperto Fabrizio Romano, la dirigenza emiliana non ha alcuna volontà di privarsi dei suoi leader tecnici a gennaio. La strategia è improntata alla continuità: il gruppo non si tocca per non alterare gli equilibri, a meno che non arrivino proposte economiche talmente elevate da essere irrinunciabili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve non 232 in vendita a gennaio la dirigenza pianifica l8217affondo in vista dell8217estate scelta fatta da parte del suo club d8217appartenenza novit224 importanti

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: non è in vendita a gennaio! La dirigenza pianifica l’affondo in vista dell’estate? Scelta fatta da parte del suo club d’appartenenza, novità importanti

Argomenti simili trattati di recente

La Juventus: "Iniziata la vendita libera per Juve-Roma" - La Juventus, tramite il proprio account "X", informa i tifosi bianconeri che &#232; iniziata la vendita libera dei tagliandi per la sfida interna di campionato contro la Roma, in ... Riporta tuttojuve.com

calciomercato juve 232 venditaElkann: «La Juventus non &#232; in vendita». Oggi il derby Juve-Torino allo Stadium - Elkann: «La Juventus non è in vendita». Si legge su tuttojuve.com

calciomercato juve 232 venditaLa Juventus non &#232; in vendita, Elkann: "Continuiamo ad essere pienamente impegnati nei confronti del club" - Parola di John Elkann, amministratore delegato di Exor, holding che controlla il club bianconero, che alla Reuters ha escluso una cessione di uno dei club più vincenti de ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve 232 Vendita