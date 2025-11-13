Calcio Napoli lesione al bicipite femorale per Anguissa | rischio stop di 2-3 mesi

2anews.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista del Calcio Napoli si è fatto male in allenamento con il Camerun: gli esami a Castel Volturno confermano una lesione di alto grado. Rientro previsto tra febbraio e marzo. Brutte notizie per il Calcio Napoli: Frank Zambo Anguissa dovrà fermarsi a lungo. Il centrocampista camerunense si è infortunato durante un allenamento con la . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli lesione al bicipite femorale per anguissa rischio stop di 2 3 mesi

© 2anews.it - Calcio Napoli, lesione al bicipite femorale per Anguissa: rischio stop di 2-3 mesi

Contenuti che potrebbero interessarti

calcio napoli lesione bicipiteNapoli, tegola Anguissa: confermata una lesione al bicipite femorale - Esami al Pineta Grande per Anguissa: confermata una lesione al bicipite femorale sinistro. Riporta sportface.it

calcio napoli lesione bicipiteNapoli, infortunio Anguissa: lesione al bicipite femorale, torna nel 2026 - Brutte notizie per gli azzurri di Antonio Conte, che dovranno fare a meno di Frank Anguissa almeno fino a gennaio. Come scrive sport.sky.it

calcio napoli lesione bicipiteInfortunio Anguissa, c'è lesione: i tempi di recupero. Altra botta per Conte e il Napoli - Emergenza per il tecnico dei partenopei Brutte notizie in casa Napoli dopo l'ultimo infortunio di Frank Zambo Anguissa. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Lesione Bicipite