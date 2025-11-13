Calcio Napoli lesione al bicipite femorale per Anguissa | rischio stop di 2-3 mesi

Il centrocampista del Calcio Napoli si è fatto male in allenamento con il Camerun: gli esami a Castel Volturno confermano una lesione di alto grado. Rientro previsto tra febbraio e marzo. Brutte notizie per il Calcio Napoli: Frank Zambo Anguissa dovrà fermarsi a lungo. Il centrocampista camerunense si è infortunato durante un allenamento con la . 🔗 Leggi su 2anews.it

