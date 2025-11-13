Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 13 novembre 2025
La tragedia a Marcianise dove una 12enne si è tolta la vita a scuola, lo sciopero degli avvocati per la gestione del processo sulle torture in carcere e il sindaco e la vice che escono allo scoperto dopo la decisione del Riesame. Queste le breaking news del 13 novembre 2025.CronacaDramma a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
