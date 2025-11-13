blocchiamo tutto collettivi rossi pronti a occupare 35 piazze per il no meloni day

Ennesimo venerdì di sciopero ma stavolta non è la Cgil a cerchiare di rosso il giorno del calendario ma gli studenti, che hanno trovato l'ennesimo pretesto per scendere in piazz per il "No Meloni Day". Dietro le manifestazioni che è previsto si tengano in tutto il Paese ci sono Osa e Cambiare Rotta, due gruppi giovanili, costola della Rete dei Comunisti, che sono riusciti a ramificare la propria presenza in gran parte delle scuole e delle università del Paese. La manifetazione di domani, 14 novembre, precede l'assemblea nazionale pianificata per sabato 15 e domenica 16 novembre a Bologna, Roma e Bari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

