Bisseck Inter in poche settimane è cambiato il mondo! Dall’addio dato quasi per certo al ruolo di primo piano con Chivu
di Giuseppe Colicchia : le ultime sul tedesco. In poche settimane è cambiato il mondo per Yann Bisseck. Il difensore centrale tedesco, classe 2000, sembrava destinato a un ruolo marginale nell’Inter, se non a un addio già a gennaio. Arrivato in estate, il suo impatto iniziale è stato complicato: qualche errore di troppo e l’ottima integrazione di Manuel Akanji, ex Manchester City, hanno rapidamente chiuso lo spazio per Bisseck nel ruolo di braccetto destro della difesa a 3. L’ex City è diventato il titolare, alimentando il malcontento del tedesco e le voci su una sua possibile cessione in prestito per trovare spazio e non perdere il treno per i Mondiali con la Germania del CT Julian Nagelsmann. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Bisseck: "Mi piacciono le esultanze legate al basket. Il mio idolo? Un ex Juve" - facebook.com Vai su Facebook
"Bisseck" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Bisseck Inter, il tedesco titolare contro il Milan? Chivu ha una idea molto chiara sull’utilizzo del giocatore. Le ultime - Bisseck Inter, Chivu potrebbe decidere di schierare dal 1' il tedesco nel derby per rilanciarlo dopo un periodo non sicuramente facile. Scrive calcionews24.com
L'Inter alza il muro: Bisseck una garanzia, Chivu pensa a un cambio modulo - 2 è figlio della necessità di non fare rivoluzioni, ma la squadra che verrà è destinata a cambiare aspetti tattici a stretto giro di posta ... Riporta tuttosport.com
Inter, futuro in bilico per Bisseck: Premier League in pressing, decisioni a fine stagione - L’ Inter starebbe valutando con attenzione il futuro di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 che sotto Cristian Chivu sta trovando un po’ più di spazio rispetto ai mesi precedenti. Segnala it.blastingnews.com