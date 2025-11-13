Bisseck Inter in poche settimane è cambiato il mondo! Dall’addio dato quasi per certo al ruolo di primo piano con Chivu

di Giuseppe Colicchia : le ultime sul tedesco. In poche settimane è cambiato il mondo per Yann Bisseck. Il difensore centrale tedesco, classe 2000, sembrava destinato a un ruolo marginale nell’Inter, se non a un addio già a gennaio. Arrivato in estate, il suo impatto iniziale è stato complicato: qualche errore di troppo e l’ottima integrazione di Manuel Akanji, ex Manchester City, hanno rapidamente chiuso lo spazio per Bisseck nel ruolo di braccetto destro della difesa a 3. L’ex City è diventato il titolare, alimentando il malcontento del tedesco e le voci su una sua possibile cessione in prestito per trovare spazio e non perdere il treno per i Mondiali con la Germania del CT Julian Nagelsmann. 🔗 Leggi su Internews24.com

