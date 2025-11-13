Biasin | Non penso che Allegri sia preoccupato Derby? Le preoccupazioni sono lontane

Nell'ultima puntata di 'È sempre derby', il giornalista e opinionista TV Fabrizio Biasin ha parlato della situazione di Milan e Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Biasin: “Non penso che Allegri sia preoccupato. Derby? Le preoccupazioni sono lontane”

Biasin fa notare: “Prima pausa nazionali senza angosce per le milanesi. Allegri ha avuto belle risposte” - Durante l'ultima puntata di È sempre derby, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione di Milan e Inter in questa sosta, sottolineando come per questa volta le due squadre milanesi ... Riporta milannews.it

Biasin: “Rabiot tra i top 5 della Serie A. Figuriamoci allenato da Allegri…” - Durante la puntata settimanale di é sempre derby, Fabrizio Biasin ha parlato delle pause nazionali e del poco rispetto che le nazionali hanno nei confronti delle squadre di club e dei ... Secondo milannews.it

Parma Milan, Biasin attacca questo singolo rossonero: «Persi due punti, ha commesso lui l’errore grave» - Parma Milan, Biasin attacca questo singolo rossonero: «Persi due punti, ha commesso lui l’errore grave». Riporta milannews24.com