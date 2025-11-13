Bbc nuove accuse | il programma Newsnight avrebbe manomesso un discorso di Trump
Nuove accuse per la Bbc. Il programma Newsnight avrebbe modificato un discorso di Donald Trump in modo da far sembrare che il presidente avesse lanciato un appello più esplicito alla protesta violenta prima dei disordini al Campidoglio. Il gruppo radiotelevisivo britannico è già scosso dalle dimissioni del direttore generale Tim Davie e della responsabile di BBC News, Deborah Turness, avvenute dopo che lo stesso discorso di Trump era stato montato in modo analogo in un’edizione del programma ‘ Panorama ‘ lo scorso anno. Secondo la Casa Bianca, Trump ha nel frattempo intentato una causa da un miliardo di dollari presso un tribunale della Florida. 🔗 Leggi su Lapresse.it
