bataclan dieci anni dopo salah abdeslam e gli altri radicalizzati

Ci si è sempre chiesti perché Salah Abdeslam sia rimasto l'unico in vita tra i terroristi del commando che ha attaccato Parigi il 13 novembre 2015 uccidendo 130 persone. Il trentenne di origine marocchina nato a Molenbeek, in Belgio, prima ha sostenuto che il suo giubbetto esplosivo era difettoso, poi di aver voluto salvare la vita delle persone che aveva intorno. I magistrati hanno sempre pensato che abbia scelto la fuga per tornare a Bruxelles dove però venne catturato con un blitz 4 mesi dopo. Durante il processo, che lo ha condannato all'ergastolo, non si è mai pentito. Ora, però, secondo il suo avvocato, vorrebbe incontrare i familiari delle vittime in un processo di giustizia riparatrice.

