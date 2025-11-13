Bataclan dieci anni dopo | musica rock e 132 stelle per ricordare vittime
Dolore e raccoglimento per la ferita ancora aperta degli attentati terroristici che colpirono il cuore di Parigi quel venerdì sera del 13 novembre 2015. Ma al tempo stesso un inno alla musica e dunque a quella vita contro cui i commando jihadisti si scagliarono quella notte, colpendo prima fuori dallo Stade de France durante l'amichevole di calcio Francia-Germania, poi falciando vite fra i clienti di ristoranti e bar di X e XI arrondissement e infine facendo una strage al Bataclan, dove circa 1.500 persone - soprattutto giovani - erano raccolte per il concerto degli Eagles of Death Metal. Parigi 10 anni dopo ha ricordato le 132 persone che furono uccise negli attacchi, 92 delle quali al Bataclan, dedicando loro una cerimonia con musica e luci apertasi sulle note di 'Hells Bells' degli ACDC. 🔗 Leggi su Iltempo.it
