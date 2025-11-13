Barella tanto attaccamento alla Nazionale e tanta leadership | il gesto che dimostra il suo impegno

Inter News 24 Barella e la sua grande leadership: il comportamento del centrocampista nerazzurro è esemplare per i compagni. Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter, ha mostrato ancora una volta il suo forte attaccamento alla maglia della Nazionale italiana. Nonostante sia squalificato per la partita contro la Moldavia e quindi non in campo, Barella ha deciso di rinunciare a un giorno libero per seguire la squadra e allenarsi separatamente. Come riportato da Sky Sport, il sardo classe ’97 ha scelto volontariamente di iniziare il ritiro con la Nazionale, dimostrando grande senso di responsabilità e appartenenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

