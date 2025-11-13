Barella tanto attaccamento alla Nazionale e tanta leadership | il gesto che dimostra il suo impegno

Internews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Barella e la sua grande leadership: il comportamento del centrocampista nerazzurro è esemplare per i compagni. Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter, ha mostrato ancora una volta il suo forte attaccamento alla maglia della Nazionale italiana. Nonostante sia squalificato per la partita contro la Moldavia e quindi non in campo, Barella ha deciso di rinunciare a un giorno libero per seguire la squadra e allenarsi separatamente. Come riportato da Sky Sport, il sardo classe ’97 ha scelto volontariamente di iniziare il ritiro con la Nazionale, dimostrando grande senso di responsabilità e appartenenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

barella tanto attaccamento alla nazionale e tanta leadership il gesto che dimostra il suo impegno

© Internews24.com - Barella, tanto attaccamento alla Nazionale e tanta leadership: il gesto che dimostra il suo impegno

Altre letture consigliate

Juve avvisata, esce in barella con la Nazionale: lungo stop - Lo abbiamo visto proprio nelle scorse ore anche con Moise Kean, che dopo essere andato in gol nei primi minuti della gara vinta contro l’Estonia, ha poi dovuto lasciare presto il terreno di gioco per ... Si legge su diregiovani.it

barella tanto attaccamento nazionaleAdidas e FIGC svelano la nuova maglia della Nazionale Italiana: Barella e Dimarco testimonial - Svelata la nuova maglia della Nazionale italiana: Adidas e FIGC hanno tolto i veli, presentando al pubblico, il nuovo Home Kit della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Barella Tanto Attaccamento Nazionale