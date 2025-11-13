Bambina viziata Uomini e Donne caos in studio | è guerra aperta tra le due troniste

Caffeinamagazine.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ esterna tra Jakub e Sara ha acceso la miccia a centro studio di Uomini e Donne: il fuoco delle polemiche non è divampato tra i corteggiatori, ma tra le due colleghe di trono. Sguardi tesi, mormorii dal parterre e l’ennesimo confronto che ridisegna equilibri e suscita nervi scoperti. La scintilla? La lettura di intenzioni e atteggiamenti, percepiti come strategia più che come sentimento genuino. A rompere gli indugi è Cristiana, che mette il dito nella piaga: “Ho notato che Jakub è diverso, mi dispiace la finta sensibilizzazione da parte di entrambi, la trovo bassa”. Replica immediata di Sara, piccata: “Dal primo giorno ho cercato di comprenderti e invece mi confermi che sei una bambina viziata che quando le levano il giocattolo ora lo rivuoi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Uomini e donne, tra Sara e Cristiana è antipatia dichiarata: "Sei una bambina viziata" - Volano stracci tra le due tronista che, aldilà dei corteggiatori "condivisi", esternano una certa insofferenza l'una per l'altra ... Secondo today.it

bambina viziata uomini donneUomini e Donne, Cristiana vs Sara: scoppia la prima lite tra Troniste - Scopri i momenti salienti di Uomini e Donne con lo scontro tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi in studio oggi. Da mondotv24.it

bambina viziata uomini donneUomini e Donne, gelo in studio: Paolo rifiuta di ballare con Marina, Gianni e Tina infuriati - La dama lo accusa di averla presa in giro, lui nega e rifiuta il ballo di pace proposto da Maria De Filippi. Come scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Bambina Viziata Uomini Donne