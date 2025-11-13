Tempo di lettura: < 1 minuto Un sessantenne di San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito questa sera in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Regionale 416, tra Polla e Sant’Arsenio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della propria auto quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un trattore, finendo sotto il mezzo agricolo. L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto sotto un trattore, grave il conducente nel Salernitano