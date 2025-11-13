Auto in panne tamponata da un camion sulla Centrale Umbra conducente ferito gravemente

Un sinistro stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18.50, lungo la Centrale Umbra, nel tratto compreso tra Cannara e Spello, con direzione Foligno.Secondo le prime ricostruzioni, alla base dello scontro vi sarebbe un’autovettura, probabilmente ferma per un guasto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

