Atp Finals | Musetti eliminato da Alcaraz in due set

Firenzepost.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti si arrende a Carlos Alcarz nell'ultima partita del girone "Connors" delle Atp Finals, in corso a Torino, alla Inalpi Arena L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

atp finals musetti eliminato da alcaraz in due set

© Firenzepost.it - Atp Finals: Musetti eliminato da Alcaraz in due set

