Atp Finals | Musetti eliminato da Alcaraz in due set

Lorenzo Musetti si arrende a Carlos Alcarz nell'ultima partita del girone "Connors" delle Atp Finals, in corso a Torino, alla Inalpi Arena L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Atp Finals: Musetti eliminato da Alcaraz in due set

