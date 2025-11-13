Lorenzo Musetti ha già gettato il cuore oltre l'ostacolo ma sognare non costa nulla: dopo la rimonta contro Alex De Minaur, la sfida contro il miglior tennista al mondo con Sinner, Carlos Alcaraz, per raggiungere una storica semifinale. La gara delle Atp Finals è seguita in diretta da Ilgiornale.it con aggiornamenti in tempo reale sui game e sul punteggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Finals, Musetti-Alcaraz vale la semifinale