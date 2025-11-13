Atp Finals Musetti-Alcaraz vale la semifinale

Ilgiornale.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti ha già gettato il cuore oltre l'ostacolo ma sognare non costa nulla: dopo la rimonta contro Alex De Minaur, la sfida contro il miglior tennista al mondo con Sinner, Carlos Alcaraz, per raggiungere una storica semifinale. La gara delle Atp Finals è seguita in diretta da Ilgiornale.it con aggiornamenti in tempo reale sui game e sul punteggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

atp finals musetti alcaraz vale la semifinale

© Ilgiornale.it - Atp Finals, Musetti-Alcaraz vale la semifinale

Altri contenuti sullo stesso argomento

atp finals musetti alcarazMusetti-Alcaraz diretta Atp Finals: segui la sfida che vale la semifinale a Torino. Tennis oggi LIVE - Il carrarino si gioca l'occasione della vita contro lo spagnolo: in palio per Lorenzo la qualificazione e per Carlos la certezza di restare numero 1. Come scrive corrieredellosport.it

atp finals musetti alcarazMusetti-Alcaraz alle ATP Finals, la diretta: Lorenzo si gioca la qualificazione in semifinale - Lorenzo ha bisogno di una vittoria per qualificarsi alla semifinale a Torino, la cronaca della partita ... Segnala fanpage.it

atp finals musetti alcarazAtp Finals, oggi Musetti-Alcaraz per la semifinale - Il match in diretta - Oggi, giovedì 13 novembre, il tennista azzurro sfida lo spagnolo Carlos Alcaraz nell'ultima partita del girone Jimmy Connors, con la lotta per ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Finals Musetti Alcaraz