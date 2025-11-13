Atp Finals finisce il sogno di Musetti | Alcaraz vince in 2 set e torna n1 al mondo
All'Inalpi Arena di Torino, il Carrarino è sceso con la consapevolezza di aver dato il massimo e di essersi guadagnato un posto tra gli otto tennisti migliori al mondo. In questa terza sfida, il controllo di Alcaraz non ha trovato eguali ed ha costretto l'italiano alla resa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
