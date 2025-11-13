Atp Finals | Alcaraz sveglia Musetti dal sogno e blinda il numero 1

Torino, 13 novembre 2025 – Obbligato a vincere, Lorenzo Musetti da un sogno non riesce a scolpire un capolavoro. Il ragazzo della città dei marmi resiste solo un set a Carlos Alcaraz, che vince 6-4, 6-1 e ipoteca così il numero 1 in classifica a fine anno, rimandando ogni tentativo di Sinner al 2026. Un sogno inseguito dal carrarino sin dal pomeriggio, con ‘Demon’ (alias di De Minaur ), ha fatto il demone per davvero, scompigliando le carte sul tavolo delle Atp Finals. Prima vittoria al ‘masters’ e Taylor Fritz, finalista lo scorso anno, ‘cacciato’ da Torino con un 7-6, 6-3 piuttosto netto. Il risultato alleggerisce un poco la racchetta di Musetti, costretto a vincere sì, ma anche ‘solo’ in tre set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Finals: Alcaraz sveglia Musetti dal sogno e blinda il numero 1

Approfondisci con queste news

ATP Finals, Alcaraz batte Musetti 6-4, 6-1: Lorenzo fuori dalle semifinali, Carlos resta il numero 1 Palasport Olimpico di Torino Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pronto-a-torino-campioni-del-tennis-sinner-dj - facebook.com Vai su Facebook

Musetti-Alcaraz diretta oggi, Lorenzo per le semifinali delle Atp Finals. Orario e dove vederla Vai su X

Atp Finals: Alcaraz sveglia Musetti dal sogno e blinda il numero 1 - Lo spagnolo vince in due set e vola da primo del girone in semifinale. Riporta sport.quotidiano.net

ATP Finals, l’errore di Musetti che “regala” il set ad Alcaraz dopo 45’ di gioco - Il primo set tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti è molto combattuto, ma al termine di uno scambio ad alta tensione l’italiano sbaglia e il numero 1 del mondo fa break e set point e si lascia andare ... Secondo rainews.it

Musetti-Alcaraz diretta oggi, Lorenzo per le semifinali delle Atp Finals. Orario e dove vederla - Le partite delle ATP Finals 2025 di tennis maschile, sono trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai. Scrive ilmattino.it