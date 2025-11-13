Arresto per rapina al portavalori | indagini svelano la preparazione del colpo

SAN PIETRO VERNOTICO – Analisi dei video e dei traffici telefonici, intercettazioni, appostamenti, conoscenza del territorio da parte dei militari, hanno permesso nell’arco di 4 mesi (tempi burocratici compresi) di dare un volto e un nome a uno dei due rapinatori che nella mattinata di sabato 12. 🔗 Leggi su Brindisireport.it