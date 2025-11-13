Appello al Governo regionale | servono risorse per un futuro migliore

In un contesto sempre più precario dove c’è in gioco il futuro accrescimento di tantissime persone, il loro successo formativo e lavorativo, le principali organizzazioni del settore della formazione professionale in Sicilia A.N.Fo.P, Asef Italia, Assofor OD, Cenfop Sicilia, Federterziario Scuola Sicilia, Forma Sicilia, Forma.Re, Confimpresa Italia lanciano un appello attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessore all’Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano e alle forze politiche. Al centro dell’argomento, un immediato incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso 72023 del Programma FSE+ 2021-2027. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Appello al Governo regionale: servono risorse per un futuro migliore

Contenuti che potrebbero interessarti

Dalla platea dei mille associati di Coldiretti Puglia arriva un appello chiaro a pochi giorni dal voto per eleggere il prossimo presidente della Regione Puglia: l’agricoltura, l’acqua e la semplificazione amministrativa devono essere le priorità del nuovo governo r - facebook.com Vai su Facebook

CARCERI, APPELLO AL GOVERNO/ Non servono soluzioni impossibili, ma il realismo di un gesto di clemenza - Servono provvedimenti urgenti ma il governo non ci sente La carceri italiane sono al collasso. Da ilsussidiario.net

Clima, appello al governo: servono obiettivi ambiziosi - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Lo riporta video.sky.it

Appello Regione Toscana, 'donate sangue e plasma' - Appello della Regione Toscana, attraverso il presidente Eugenio Giani e l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ad andare "a donare sangue e plasma, serve il contributo di tutte e tutti: ... Scrive ansa.it