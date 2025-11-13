Appalti pilotati in Sicilia Romano | Nessuna intercettazione che mi riguardi Ricostruzioni infondate
«Non c'è una sola intercettazione che mi riguardi nè ci sono chat su di me riferite a fatti criminosi». Lo ha detto, al termine dell’interrogatorio preventivo davanti al gip di Palermo, durato circa due ore, il coordinatore di Noi moderati Saverio Romano, indagato nell’inchiesta su un presunto comitato d’affari che avrebbe pilotato appalti e truccato concorsi. Al centro delle indagini c'è. 🔗 Leggi su Feedpress.me
