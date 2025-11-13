Animali solidarietà e musica | il Maurizio Ganzaroli Show che unisce

La terza puntata del Maurizio Ganzaroli Show mette al centro gli animali, tra storie, solidarietà e leggerezza. In studio la voce di Taira Mora per A.T.A. Associazione Tutela Animali e l’energia del super ospite Andrea Sax Poltronieri, guidati dal padrone di casa Alessandro Zanella del Makeup studio. Un appuntamento dedicato agli animali e alla comunità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

animali solidariet224 e musica il maurizio ganzaroli show che unisce

