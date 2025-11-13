Angelo Duro emoziona Rende | doppio sold out e un ritorno che profuma di storia personale
Il comico siciliano conquista il pubblico del Rende Teatro Festival con due serate sold out, riportando in scena la sua comicità tagliente là dove tutto ebbe inizio. Il ritorno di Angelo Duro al Rende Teatro Festival ha assunto un significato che va oltre la semplice performance artistica. Due serate completamente esaurite, un teatro gremito e un pubblico in attesa di ascoltare quella comicità diretta, cruda, autentica che ha reso il comico siciliano uno dei protagonisti più seguiti del panorama nazionale. La manifestazione, diretta da Alfredo De Luca e sostenuta dall'Università della Calabria e dal Comune di Rende, ha offerto nuovamente la possibilità di vivere un evento culturale capace di unire emozione, memoria, identità e appartenenza.
