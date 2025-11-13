Andrea Pisani e il tradimento di Beatrice Arnera con Raoul Bova scoperto sui giornali | Per lei ho mollato un’altra all’altare – Il video

Un corteggiamento durato anni, a varie riprese. Una relazione nata sui resti di un matrimonio mandato in frantumi a pochi passi dall’altare proprio in nome di quell’altro amore. Una passione travolgente, la nascita di una figlia e poi la separazione: «Mi sono trovato la vita devastata». Andrea Pisani, celebre comico del duo PanPers, si è raccontato a cuore aperto parlando con Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT. Uno dei temi centrali del loro dialogo è stato proprio quello della rottura con l’attrice Beatrice Arnera, che nelle ultime settimane paparazzata al fianco di Raoul Bova, anche lui reduce da una separazione con Rocío Muñoz Morales: «Le foto mi hanno fatto molto male, ma non ho voglia di giudicare». 🔗 Leggi su Open.online

