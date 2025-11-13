Andrea Delogu ritorna al lavoro dopo la tragica scomparsa del fratello

Andrea Delogu riprende con determinazione il suo percorso professionale, ispirato dalla memoria del fratello Evan. La sua storia è un potente messaggio di resilienza e gratitudine, un esempio di come affrontare le sfide della vita con coraggio e passione. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Andrea Delogu ritorna al lavoro dopo la tragica scomparsa del fratello

Altre letture consigliate

Andrea Delogu è tornata in tv a dieci giorni alla morte del fratello Evan e ha rotto il silenzio - facebook.com Vai su Facebook

""Andrea Delogu"" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Dopo la tragica morte di suo fratello, Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle - Lo ha annunciato Milly Carlucci: la conduttrice tornerà in gara il 15 novembre, nonostante il gravissimo lutto che l'ha colpita ... Da vanityfair.it

Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello: «Il dolore accompagna ogni respiro» - La conduttrice è tornata a "La porta magica": «Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio» ... iodonna.it scrive

Dopo il dolore, la rinascita: perché Andrea Delogu ha scelto di tornare in pista a Ballando con le Stelle - Dagli studi di Ballando con le Stelle al set de La Porta Magica, Andrea è pronta a riprendere in mano la sua carriera, trasformando il dolore in energia e il ricordo in forza. Come scrive notizie.it