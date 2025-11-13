Ancona e l’Adriatico tra le due guerre | la conferenza alla Mole per riscoprire legami e identità condivise

ANCONA – Nella suggestiva cornice della Sala Box della Mole Vanvitelliana, l’associazione Il Nodo propone un nuovo appuntamento del ciclo di incontri “L’Europa che vorremmo”, con una conferenza dal titolo “Economia, confini e cultura: Ancona, Zara, Spalato e l’Adriatico tra le due guerre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Conad Adriatico e CIA-Conad insieme a Rete Clima per la campagna "Forestiamo Insieme l'Italia": una nuova area verde ad Ancona - facebook.com Vai su Facebook

Ancona e l’Adriatico tra le due guerre: la conferenza alla Mole per riscoprire legami e identità condivise - “Economia, confini e cultura: Ancona, Zara, Spalato e l’Adriatico tra le due guerre mondiali” il tema dell'incontro che vuole riportare alla luce le intense relazioni che all'epoca legarono il capoluo ... Scrive anconatoday.it