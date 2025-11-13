Anci card Zuppi | Comuni fondamentali per costruire comunità di pace

Tv2000.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del cardinale Matteo Zuppi intervenuto oggi all’assemblea dell’Anci. I Comuni sono fondamentali per costruire comunità di pace, ha detto il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, dove è in corso l’Assemblea nazionale dei Comuni italiani. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

