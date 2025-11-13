Ambrogini 2025 ecco tutti i premiati | da Enrico Mentana a Christian Di Martino e Jo Squillo L’elenco

Milano – La Commissione per la concessione delle civiche benemerenze del Comune di Milano ha indicato i 42 nomi che saranno insigniti di riconoscimenti il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. In particolare, saranno consegnate una grande medaglia d'oro, 6 medaglie d'oro alla memoria, 15 medaglie d'oro e 20 attestati di civica benemerenza. Tra le medaglie d'oro alla memoria sono state scelte le figure di Mario Fezzi, giuslavorista, e Annamaria Gatto, magistrato ed ex presidente del tribunale di Pavia. La grande medaglia d'oro sarà conferita al Fai - Fondo ambiente italiano. Tra le medaglie d'oro i giornalisti Enrico Mentana e Fabio Tamburini, il poliziotto Christian Di Martino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ambrogini 2025, ecco tutti i premiati: da Enrico Mentana a Christian Di Martino e Jo Squillo. L’elenco

