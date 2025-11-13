Alta tensione Cina-Giappone Pechino avvisa Tokyo | Se intervenite su Taiwan reagiremo

Il messaggio di Pechino è netto: se il Giappone dovesse intervenire militarmente in caso di crisi nello Stretto di Taiwan a favore di Taipei, sarebbe considerato un "atto di invasione" e incontrerebbe "una forte reazione della Cina". A parlare è il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin. 🔗 Leggi su Today.it

